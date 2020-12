Navidad: 5 looks que puedes llevar en esta noche del 24

Estas navidades van a ser diferentes para todos.

Habrá mucha menos invitados en las mesas y serán más íntimas.

No obstante, eso no tiene por qué ser un detonante para que no lleves un outfit bien canchero.

Te presentamos algunas opciones.

Vestido negro: el vestido negro es uno de los básicos, siempre hay uno en el guardarropa que usamos cuándo no sabemos que ponernos. Este look es siempre un acierto. Ponte tu vestido negro, da igual que sea de algodón o de seda, y si quieres romperla, unos tacos, si no, puedes usar unas sandalias plateadas. Maquíllate con un poco de rímmel y dale el toque especial pintándote los labios rojos. Pantalón y blusa: un buen pantalón ajustado, que para dar más elegancia puede también negro y lo puedes acompañar con una blusa roja y unos tacos para estilizar tus piernas. Vestido verde: el verde, es otro de los colores que triunfan en Navidad. Si tienes uno, es la ocasión para llevarlo, y ahora, que es verano, te resaltará el color. Combínalo con otros tacos.

El rojo,siempre es un color navideño, pero asegúrate que sea un vestido de buen gusto, aunque haga calor, lo puedes llevar con unos panties negros transparentes.

Total reed: el rojo, si que es el color por excelencia de estas fiestas. Si tienes uno, es la ocasión perfecta. Al ser rojo, asegúrate de que si es estrecho, que te llegue por encima de las rodillas, para resultar más discreto. Puedes atarte el cabello con un rodete bajo y combinarlo con unas argollas pequeñas de oro y unos tacos negros.

Total white: el blanco, también es muy popular en las navidades, ya que al igual que el verde, resalta tu color. Puedes optar por dos opciones, un vestido blanco o unos pantalones y blusa blanca que puedes combinar poniéndote un lazo verde o rojo en el cabello.

¡Ya sabes, no es excusa! ¡A arreglarte y a disfrutar!

