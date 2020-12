El tinte de cabello borgoña será una de las tendencias del 2021 y así puedes llevarlo

El tinte de cabello borgoña o burdeos obviamente no es natural, pero aplicado de la manera correcta puedes lograr que se vea como tal, por lo que es una de las mejores opciones de color, en especial para el año 2021 ya que desde hace un par de semanas se posiciona como uno de los estilos de cabello que predominarán durante el primer cuatrimestre.

Además de declararse como tendencia, este tinte de cabello se convierte en una muy buena opción para las morenas que desean un cambio visible, pero no tan radical. Por estas y muchas razones más te dejamos esta galería con diversos estilos para que puedas lucir una melena a la moda con un color único.

Tinte de cabello borgoña para el 2021:

Balayage borgoña sobre base chocolate

El rico tinte de cabello borgoña en los reflejos estilo balayage brilla y deslumbra rápidamente, es por eso que ha sido seleccionado como una de las tendencias del próximo año. Es un tono inusual pero que sin duda combina muy bien con la base chocolate.

Según reseña el portal The Right Hairstyle, para que la calidad del color sea aún más evidente, pídele a tu estilista que agregue capas largas de bajo mantenimiento que mantendrán tu cabello con un aspecto saludable y lujoso, y lo mejor de todo es que no deberás ir al salón de belleza para retoques frecuentes con este look novedoso.

Borgoña oscuro sobre base oscura

Las bases oscuras son súper elegantes pero al agregar un tinte de cabello borgoña del mismo tono lograrás un toque distinguido sin perder tu estilo chic y a la moda que tanto buscas.

Hacer unos trazos con este color es lo más parecido al cabello de aspecto natural que obtendrás, sin que en realidad lo sea. Prueba con un tono que tenga un matiz púrpura sutil que no sea muy perceptible para sitios con poca iluminación, mientras que cuando tenga mucha luz podrás ver tu melena brillar de una manera muy hermosa y atractiva.

Borgoña brillante

Si quieres dejar a un lado los tonos discretos y hacer que el tinte borgoña sea el centro de atención en tu cabello, entonces los matices brillantes te quedan perfectos, sobre todo si lo que buscas es resaltar una cabellera oscura como una base negra o castaña.

Si bien al principio no lo verás muy frecuentemente pero con el paso de las semanas del 2021 notarás que este color estará en muchas chicas que buscan looks atrevidos y distintivos.

Una ventaja de optar por este estilo llamativo es que con el tiempo las raíces se mostrarán resaltando aún más el vívido color, bien sea con hermosas ondas sutiles, rizos bien formados o hebras lisas.

Estilo ombré

Porque no hay nada como tener lo mejor de ambos mundos. Con dos colores en uno, esta melena oscura se transformó en cabello castaño rojizo con el toque mágico de un estilista talentoso.

El efecto ombre, que ha estado muy de moda durante este 2020 a raíz de la cuarentena y el poco mantenimiento que implica, hace que parezca que tus hebras oscuras naturales se mezclan de manera muy uniforme e hipnotizante con el tinte borgoña.

Borgoña + borgoña

Si bien combinar el tinte borgoña con otra base de un color diferente puede crear un contraste hermoso, una cabellera viva y llena de este hermoso matiz puede ser una gran declaración de moda atrevida para ir con las tendencias del 2021.

