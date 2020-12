El invierno tiende a ser una temporada fría con tonos apagados y discretos, pero esto no siempre debe ser la regla. Iluminar tu rostro durante estos meses puede ser muy factible gracias a los destellos rubios estilo balayage, de modo que no solo te deje lucir radiante sino que también deje un trabajo hermoso y llamativo en tu cabellera.

Balayage es una técnica francesa de coloración del cabello en la que el tinte se aplica en los mechones de manera manual en lugar de los métodos de la vieja escuela con láminas de aluminio y gorras. La aplicación a mano alzada permite conseguir un efecto más natural y moderno con sutiles transiciones entre las tonalidades elegidas, en este caso unos hermosos destellos rubios.

Destellos rubios estilo balayage ideales para iluminar tu rostro con tonos que son tendencia este invierno

Gracias a su increíble y orgánico resultado es que se ha vuelto popular durante este año donde los salones de belleza no han tenido mucho auge. Por eso te traemos algunos estilos que seguro querrás replicar en casa para unirte a la moda balayage.

Rubio dorado

El cabello balayage se ve impresionante con toques de rubio dorado sobre unas suaves ondas. Usa este estilo ondulado para ocasiones especiales cuando busques iluminar tu rostro más de la cuenta o liso para eventos un poco menos formales. Estos destellos rubios siempre te harán lucir lo mejor posible.

Rubio platinado

Según reseña el portal The Right Hairstyles, esta opción balayage es perfecta para las chicas con tonos de cabello oscuro. El rubio platinado que ha sido una tendencia en esta temporada fría será el complemento que buscabas para un brillo perfecto en tu rostro. La parte central dramática con ondas que caen en cascada sobre los hombros es un hermoso estilo para una noche especial.

El estilo balayage en rubio platinado también tiene beneficios para ciertos tipos de melenas, por ejemplo este color combinado con un corte en V hace maravillas en el cabello fino al aumentar su cuerpo y dimensión.

Rubio cremoso

Muestra tu lado femenino con un estilo cremoso. Las disposición de los destellos balayage ayudan a iluminar tu rostro con un hermoso marco que atrae la luz hacia él, dándole un efecto radiante acorde con las tendencias de invierno.

Las raíces oscuras no solo le dan profundidad a este trabajo de tinte, sino que también facilitan su mantenimiento a medida que pasa el tiempo. No es necesario que te ciñas a los retoques de rutina de seis semanas. Todo será parte del mismo estilo.

Rubio miel

La mezcla de color marrón destellos rubios estilo balayage en tonos miel es una combinación de ensueño que promete iluminar tu rostro de manera moderada con esas hebras amarillas muy distinguidas.

Un arma de doble filo de esta opción es que proporciona cierta complejidad por las tonalidades de la base y las luces, por lo que no será tan fácil de duplicar. Es probable que obtengas algo similar, pero no exactamente igual, lo cual puede convertir tu look en algo único. Este trabajo es particularmente favorecedor para las pieles bronceadas.

Estilo ombré

El cabello ombré sigue siendo hermoso y es otra de las tendencias de invierno, pero está desapareciendo gradualmente debido a su severidad. Si quieres algo que parezca más natural y espontáneo que un tratamiento de salón de belleza, elige la opción ombré con destellos rubios estilo balayage que sin duda adulará tus rasgos sin dominarlos ni opacarlos gracias a su efecto de degradado hermoso.

