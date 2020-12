Uñas con efecto lifting, la tendencia que dominará en el 2021 para rejuvenecer y estilizar

La manicura es una parte importante de nuestro look, y ya sabemos la tendencia que dominará en el 2021.

Se trata de la manicura “milky” o uñas con efecto lifting, que es ideal para rejuvenecer y lucir más estilizada.

Se trata de una manicura en tonos claros, que permite alargar los dedos visualmente, luciendo unas manos estilizadas y elegantes.

Lo mejor es que estos tonos combinan con cualquier look y no requieren de mucho mantenimiento pues no se dañan tan rápido como si llevaras un tono más oscuro o neón.

Puedes llevar tonos blancos, transparentes con brillos, y naturales, y te favorecerá de cualquier manera, por eso aquí te mostramos algunos diseños para que comiences el año deslumbrando.

Diseños de uñas con efecto lifting, la tendencia del 2021 para estilizar y rejuvenecer

Uñas sencillas en blanco

Un diseño sencillo pero lleno de elegancia y delicadeza es pintar todas las uñas con esmalte blanco leche, no te tomará mucho tiempo de hacer y se verán hermosas.

El mayor beneficio de esta manicura es que combina con todo y te da un efecto estilizado en manos y dedos.

Las uñas blanco leche son hermosas, delicadas, elegantes y permiten estilizar - Pinterest

Uñas en blanco con brillos

Si deseas una manicura elegante y glamurosa, perfecta para rejuvenecer y deslumbrar con cualquier look entonces puedes llevar las uñas en blanco con brillos.

Solo debes aplicar una base en tono blanco y agrega unos brillos en la base de las uñas, se verá perfecto y delicado.

También puedes llevar las uñas en blanco con un poco de brillo para una manicura glamurosa - Pinterest

Manicura francesa

También puedes hacer una delicada manicura francesa que te hará lucir más joven y muy elegante.

Solo aplica una base en tono nude, y luego haz una línea muy delgada en blanco en la punta de la uña que llegue hasta la base y luego aplica una capa de brillo, se verá hermoso.

Puedes agregarle a tu look delicado una manicura francesa con tonos claros - Pinterest

Rosadas con detalles blancos

Otro diseño práctico y lleno de elegancia para comenzar el 2021 es llevar una base en tono rosa y agregar detalles blancos en la base de la uña.

Se verá muy bien y combinará con todo y lo mejor hará que tus manos y dedos luzcan más delgados.

También puedes llevar un tono rosa con detalles blancos - Pinterest

Uñas en beige

El beige también es un tono claro que favorece a todas las mujeres que desean lucir más jóvenes y estilizadas.

Solo aplica una base en tono beige y luego una capa de brillo y listo, no te tomará tiempo y se verá muy bien con el look que lo lleves.

Otra opción para una manicura elegante y rejuvenecedora es llevar un tono beige - Pinterest

Uñas con pedrería

También puedes llevar una base en blanco y agregar pedrería para una manicura glamurosa y elegante.

Solo aplica una base en blanco leche y agrega en la base de algunas de las uñas piedras plateadas para que combinen a la perfección y se verá muy delicado y femenino.

También puedes llevar una base en blanco y agregar pedrería para una manicura glamurosa - Pinterest

Así que anímate a llevar cualquiera de estos sencillos y delicados diseños que vas a amar y combinarán con el outfit que uses, lo mejor es que son ideales para las mujeres de cualquier edad, desde jóvenes hasta maduras.

Más de este tema

Te recomendamos en video