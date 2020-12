Los tips que debes conocer para elegir el tatuaje sexi perfecto

Muchas veces pensamos en los tatuajes como diseños importantes y con significados trascendentales en nuestras vidas, sin embargo, esta no es la única razón por la que decidimos llevar una marca en nuestra piel, también puede ser una decoración atractiva para nuestros cuerpos. Por esa razón, aquí te daremos los trucos para lograr un tatuaje sexi perfecto.

No importa si se trata de un tatuaje con significado o, sencillamente, un diseño que te guste, estos diseños siempre pueden ser seductores si así lo deseas, solo necesitarás tener en cuenta algunos tips.

Al igual que cuando eliges un tatuaje solo por su representación, debes tener claro cuál será el diseño ideal para ti, ya que tiene que ser un arte que verdaderamente te guste.

De esta manera, el primer paso es tener claro cuál es tipo de tatuaje que más te gusta y así serpa mucho más sencillo seleccionar el perfecto para tus gustos y personalidad.

Tatuajes - Agencias

En este sentido, aquí te dejamos algunos consejos para tomar una decisión correcta.

¿Cómo elegir el tatuaje perfecto para ti?

Con significado o no

Lo primero que debes saber, como dijimos anteriormente, es si deseas llevar un tatuaje por lo que representa o solo te interesa un lindo diseño. Esto no tiene por qué contraponerse, puedes tener ambas características, pero si lo tienes claro será más fácil tomar una decisión.

Estilo

Recuerda que el tattoo art es como cualquier tipo de arte, por lo que existen diversos géneros y expresiones. Debes tener claro qué es exactamente lo que te gusta, pues puedes encontrarte con artistas especializados en minimalismo, realismo, abstraccionismo y muchas otras expresiones.

La zona es crucial

Muchas personas eligen la zona que quieren tatuarse antes que el tatuaje y esto es válido. Debes tener claro cuál es la zona que más llama tu atención, ya que debes determinar si te gustará el diseño que esperas te gustará en el lugar de tu cuerpo que lo imaginas.

Si tomas en cuenta todos estos factores, será más sencillo lograr ese tatuajes sexi que tanto deseas, pero ¿cómo hacer que un tatuaje se vea de esta manera?

Lograr un tatuaje sexi dependerá mucho de las buenas decisiones que tomes en cada paso. Tiene que haber algunas características específicas que te presentaremos a continuación.

Cómo lograr un tatuaje sexi

Armonía

El primer paso es que el diseño, tamaño y zona estén en concordancia. Si eliges un tatuaje muy grande y lo plasmas en una parte de tu cuerpo en el que hubiera lucido mejor en una escala más pequeña es probable que no luzca tan sexi.

Selección de colores

Debes tener cuidado con los colores que selecciones y el aspecto que quieras proyectar. Por lo general los colores sobrios y algunos vivos como el rojo suelen proyectar una vibra más seductora. Esto no significa que no puedas apostar por otros tonos, pero cuida que en el diseño no dominen estos.

Puedes llevar una combinación de aves y flores - Pinterest

Diseño

Hay diseños que son ideales para proyectar una parte sexi de tu personalidad, mientras que otros, definitivamente no.

Recuerda que es muy diferente crear un diseño significativo que pueda combinarse con ese estilo que quieres proyectar, a un diseño netamente sentimental como el rostro de algún familiar.

En estos dos estilos, existen versiones masculinas y femeninas, la diferencia, está en la orientación del símbolo, ya que en las mujeres, el tatuaje debe ver hacia la derecha, mientras que el del hombre debe ver hacia la izquierda. - Pinterest

La zona

Claramente, hay zonas del cuerpo en el que es más sexi llevar un tatuaje. Aquí algunas de estas:

La nuca

La clavícula

Oreja

Espalda

En un costado del torso

Cadera

El pecho

Angelina Jolie - Instagram

Hay otras zonas más discretas en las que los tatuajes pueden lucir sexis, pero de una manera mucho más delicada como son las muñecas, los dedos, los tobillos y los hombros.

Más sobre este tema:

Tatuajes de planetas para mujeres soñadoras y creativas

Ohana significa familia y estos tatuajes representan el poder del amor por tu familia

Tatuajes pequeños y delicados para lucir en las manos

Te mostramos en video: