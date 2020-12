3 colores de vestidos que te harán vibrar en Navidad

Cada vez está más cerca la cena de Navidad, es una noche especial para salir de la rutina en cuanto al look que llevarás. Es importante que con tiempo escojas el atuendo que deseas lucir, el maquillaje que combine perfectamente con el look, así como el peinado y los accesorios que complementarán tu personalidad.

Es esta oportunidad queremos que centres tu atención en la vestimenta, ese atuendo con el que deseas impactar, sentirte bella pero cómoda a la vez. Así que sería buena idea que empieces a mirar en tu closet revisar y probarte varias opciones hasta que encuentres esa que te haga clip.

No siempre tiene que ser un vestido, una linda falda, una blusa hermosa o un cómodo pantalón bien combinado poder ser buenas opciones para lucir en la cena de Navidad.

Claves para escoger el atuendo perfecto para la cena de navidad

Escoger el estilo, si deseas algo formal, un estilo casual, informal.

Debes considerar si la celebración se realizará en un ambiente cerrado o abierto, así podrás determinar si será mejor un vestido, un pantalón, una bella blusa, el tipo de calzado y hasta cómo llevar el cabello.

Considerar los colores de moda, quizá te ayude a tomar la decisión final.

La comodidad es clave, que el atuendo te quede cómodo, que se ajuste bien a tu cuerpo y te haga sentir feliz.

Se recomienda evitar atuendos demasiados llamativos o sensuales para la cena. Claro que puedes usar un vestido y puedes perfectamente acompañarlo con un chal.

Te dejamos algunas opciones de colores ideales para que luzcas en estas fechas y logres quedar hermosa.

Colores tradicionales

El negro y el rojo son los colores tradicionales para las Navidades, El negro es favorecedor, discreto mejorará tu figura y te hará quedar muy bien en cualquier tipo de actividad que asistas bien sea muy formal o casual. Además, el negro es un color que siempre está de moda. El rojo por su parte es el color de la Navidad, te dará ímpetus, te verás sexy y muy ajustada a la época. Combinarlo con uno o dos colores neutros te ayudarán a matizar sin que pierda el protagonismo y brillo. Por otra parte, el rojo es el color del amor, valor fundamental que se enaltece en Navidad.

Verde oscuro

Un color que está muy de moda es este período y que se ve hermoso es el verde, también combina mucho con la Navidad, además este color está muy de moda esta temporada. Este color resaltará tu belleza, busca una tela elegante como el terciopelo y verás cómo impactarás. El verde es un color favorecedor que te va bien a las rubias y morenas. Combina a la perfección con plateados, dorados y negros. En su versión más oscura, los verdes botella y verdes oliva causan sensación para la Navidad.

El azul

Este color es hermoso y tomó un logar especial en las navidades de este año. El azul transmite seguridad y honestidad. El azul, especialmente en sus tonos más oscuros, tiene el privilegio de hacerte lucir sumamente elegante, nunca pasa de moda. Puedes elegir también en tonos metalizados y brillantes que se coordinen con esa época fría pero feliz.

Consideraciones

En la cena de Navidad también puedes usar mucho brillo y combinar estos colores con los plateados y dorados, que siempre tendrán su espacio en las actividades de Navidad.

Recuerda que no necesitas grandes inversiones y si no tienes estos colores no pasa nada, usa aquello con lo que te sientas bien y cómoda.

con colores neutros y cuida el maquillaje para que le de equilibrio a los colores de tu vestimenta, de esta manera no saturarás tu look.

