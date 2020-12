Según cifras de Inexmoda, para el mes de septiembre la industria se recuperaba con un crecimiento del 9% frente al mes de agosto. También logró recuperar la participación histórica de 3,6% en los bolsillos de los hogares. El consumo aumenta levemente, sí, y se van adaptando también las colecciones a los requerimientos de sus usuarios. 3 colecciones de moda colombiana que abogan por causas sociales

Pero algunas marcas han decidido pensar aún en la apremiante situación de muchos colombianos y de alguna manera, han homenajeado y ayudado, de manera práctica o simbólica, a quienes más sufren en la pandemia.

Lina Cantillo

La diseñadora presentó su activación creativa “US” y su colección “El arte de volver a vivir” el 26 de noviembre en el Hotel Sofitel, que en la filosofía “A cielo abierto”, visibiliza más talentos y espacios para reactivar no sólo la industria de la moda, sino la de turismo. El hotel fue escenario del primer desfile presencial en Colombia este año y abrió de nuevo al público con espacios sofisticados y renovados para dar nuevas experiencias en medio de la nueva normalidad.

En este evento, los donantes pueden apoyar causas como la de la Fundación Juan Carlos Cantillo Martínez, en dos iniciativas, en la que se aspira a crear un centro de informática en el Pacífico colombiano y otro en la Guajira.

Esto, para niños que no pueden atender clases virtuales. Por otro lado, algunas texturas y fibras de varias regiones del país, como las fibras de plátano del Chocó, son exploradas para vincularse a su propuesta creativa. Cantillo presentó versatilidad en su propuesta, donde también desfilaron modelos de todas las procedencias y en donde primó un aire vintage y colores como el rosado, así como patrones gráficos retro reinterpretados de forma contemporánea.

“Ni la economía ni la creatividad se pueden parar y esto se tiene que hacer de forma responsable para que podamos encontrarnos. La colección estaba hecha para mayo y junio, pero andando en una de las calles más concurridas de la ciudad, hago esta iniciativa. Ahora bien, la moda es una forma de arte y esto se traduce en ayudar a los niños de este país, inspirándolos a hacer otras cosas. También me gusta trabajar con comunidades y sus texturas y lo he hecho desde que estuve en Milán hace diez años. Esto lleva a que hagamos productos distintos, por ejemplo con los artesanos de Sandoná y la comunidad necesita sustento para sobrevivir. Y así lo hicimos con otras marcas. La colección, a su vez, es un resumen de texturas y emociones. Esto me ayudó a estampar y también a hacerlo en forma digital con mensajes poderosos. Asimismo, tomé pedazos de tela vintage para crear algunas de las piezas”, le explicó la creadora a Publimetro.

Onda de Mar: homenajeando al personal médico

Éxito ha sido un gran democratizador de la moda de autor en Colombia desde 2008 y era natural que algún día lo hiciera con una de las marcas más exitosas de beachwear del país, Onda de Mar. La colección se gestó desde el comienzo de la pandemia, en homenaje al personal de salud.

“La marca diseñó la colección y nosotros llegamos a un punto intermedio desde la parte comercial para ajustar la referencia de cada categoría. Así, creamos ropa exterior, deportiva, pijamas y otras piezas. Necesitábamos piezas versátiles tanto como para el confinamiento como para salir a la calle, o en una reunión virtual o presencial. Y que con ellas las mujeres se sintieran bien vestidas. Siempre pensamos en siluetas cómodas, que fuera posible lucir tanto dentro como fuera de tu casa”, le explicó a PUBLIMETRO Karen Siegert, Directora del Negocio Textil del Grupo Éxito.

Historias hechas a mano

Juan Pablo Socarrás es uno de los diseñadores que más se ha comprometido a trabajar con las comunidades artesanales de todo el país. Esta vez, aliado con artesanos de Carmen de Viboral, reinterpretó su forma de hacer cerámica para crear juegos de vajilla especiales en su proyecto “Historias hechas a mano”, donde las personas se pueden llevar cuatro piezas que serán usadas en cenas exclusivas de Harry Sasson (cada puesto cuesta 700 mil pesos y la persona se lleva la vajilla) que apoya tanto a esta comunidad como a dos niños de la Fundación Cardio Infantil que requieren de una intervención especial, en la iniciativa "Regale una vida".

Socarrás empezó a trabajar con veinte artesanos en poblaciones de contextos difíciles y tuvo un proceso de meses con cada comunidad. Así, los instó a crear piezas que se salieran de su zona de confort.

“Antiguamente, era un proyecto de solo productos, pero en la pandemia pensé en todas las comunidades que se iban a quedar sin amparo, sin capacitación y dónde vender. Así, creamos una plataforma donde los capacitamos y mostramos sus historias. Nadie cuenta las historias de las artesanas que hicieron la vajilla, por ejemplo,Ángela y Gladys. En la página puedes verlas y a su trabajo. De esta manera, pienso en un proyecto que honre al otro a través de la venta de un producto espectacular. Los maestros artesanos tienen el legado de una comunidad y un país cuando crean sus productos.”, expresó el diseñador a PUBLIMETRO. Las piezas también pueden encontrarse en BOMBOX, marca de piezas de diseño para el hogar que ha apostado fuertemente por el talento local.