Andrea Coello y Paola Argoti de ZUS&CO nos dan sus mejores tips de regalos para amantes de la moda

Hoy, nos reunimos aquí para contarles los infaltables del mes y los regalos soñados si eres una fashionista. Recuerda aprovechar tus compras para apoyar a marcas y emprendimientos locales. Todos los tips y regalos que aquí te compartimos son especialmente pensados como compras inteligentes.

Empecemos…

SPARKLY PANTS

Toda fashionista, debe tener un pantalón así en su clóset. La recomendación, es que el pantalón sea de bastas anchas. Los pantalones de fantasía se verán mucho en este mes. Que ha pesar de quedarnos en casa es momento de brillar.

Los pantalones de nuestra colección los vas a encontrar aquí https://zus90ytres.com/soy-zus/

SILKY TOP

Lo mejor de poder tener diferentes texturas en tu clóset es que puedes jugar con diferentes combinaciones. Las telas silky, o seda, además de darle un toque glam a tu look, también le da un plus a tu feminidad.

Si estas buscando en un color vibrante, encuentra nuestra versión neon aquí https://zus90ytres.com/soy-zus/

COMFTY EVERYTIME

Si hablamos de quedarnos en casa, pero seguir luciendo fashion, este tipo de prendas son el regalo perfecto. Los amaras, y los podrás combinar de un millón de formas. Los conjuntos tipo loungewear no pasan de moda, y en este color es un MUST HAVE.

Nuestro conjunto PERLA lo encontraras aquí https://zus90ytres.com/soy-zus/

Combínalo con accesorios dorados y tus zapatos favoritos.

SIRENA WAVES MACHINE

Esta es la solución para todos los peinados de esta temporada, un MUST HAVE para una fashionista. Tu cabello lucirá ondas perfectas y naturales.

ACCESORIOS

Nunca son suficientes, los accesorios de temporada que recomendamos a las fashionistas, son esos aretes XL con un estilo vintage, pueden ser dorados, de perlas o cristales.

PERFUMES

Es el accesorio invisible, lo importante al momento de regalar un perfume, es que conozcas muy bien a la persona. Es un regalo sofisticado y perfecto para las mujeres fashion.

POLKA DOTS

Uno de los prints que no pasan de moda, si la blusa tiene mangas abultadas, enamorarás con este regalo. Recuerda que le da un toque romántico y glamuroso a tu look para estas fechas.

BUCKET BAGS

Volvimos a lo esencial, pero para darle un toque glamuroso y fashion a tu look, te recomendamos estas bucket bags, el regalo perfecto para esas mujeres que necesitan llevar todo en su bolso. Los tonos pasteles son los recomendados de esta temporada.

Cuéntanos que te parece esta lista de esenciales.

By Andrea Coello y Paola Argoti

Fundadoras de ZUS&CO.

Encuéntranos también en Instagram @zus.company