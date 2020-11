ModaParaTuBolsillo: La ropa digital, el sueño de todo fashionista (que no existe)

Por Patricio Nieto, asesor de imagen

En el 2019, la BBC en su medio digital impactó al mundo con el titular: “el vestido de $9.500 que no existe”, se trataba de un empresario que compró un vestido de alta costura a su esposa por ese valor. Entonces hablamos de la ropa digital.

A nadie le podía sorprender el precio, ya que cuando hablamos de haut-couture sabemos lo costoso que es por todo el proceso que implica realizar una de estas prendas, el artículo da un giro cuando leemos que el vestido era digital, es decir que no lo tiene colgado en su clóset, que no existe.

Mary Ren, es la mujer que posó muy feliz con tan costoso vestido, que fue realizado por The Fabricant en Ámsterdam, y que solo lo podrá usar en sus redes sociales. Ren no usará tan costoso vestido para ir a algún compromiso, pues físicamente, no existe.

Y es que la moda digital cada vez se abre paso en el mundo y lo comprobamos en esta cuarentena cuando nos dimos cuenta que toda nuestra vida se puede resolver de forma digital, y la moda es parte de ella.

Neon Ex y Carlings, son compañías que en su momento apostaron por la venta de ropa digital, las prendas iban desde los $24 y podías encontrar desde abrigos, rompevientos, impermeables y conjuntos tan fabulosos que tal vez no te atreverías a usarlos físicamente. La ropa que se puede crear de forma digital es realmente el sueño hecho realidad de todo fashionista.

Por maravillosas coincidencias de la vida conocí a Michelle Cazar, joven ecuatoriana y futura diseñadora de moda, quién luego de vivir en Argentina, regresó a Ecuador para retomar su carrera y por supuesto, dar un nuevo enfoque al diseño, esta vez de forma digital.

“En el Instituto Metropolitano de Diseño aprendí a realizar prendas digitales en software de diseño 3D, con el propósito de realizar presentaciones profesionales de prendas por medio de renders, que son representaciones gráficas de diseños tridimensionales”, nos cuenta Michelle.

¿Dónde hay moda digital?

Luego de leer un artículo enviado por su madre sobre moda virtual, Michelle empieza a investigar sobre el tema y se encuentra con que en países como Noruega, ya se realizaba y vendía moda digital, al entender el trasfondo de la moda digital como una manera consciente de consumir moda. Ella inmediatamente se enamoró.

“Estos últimos años he tomado consciencia del tema ambiental y quiero dirigir mi carrera por la rama de moda sostenible, creo que es importante que como diseñadores aportemos soluciones para aminorar este problema, debido a que siento que nos compete a todos contribuir para generar cambios” agrega la joven diseñadora.

Al descubrir la moda virtual entendí que ese era el camino, hacer moda, sin generar nada material.

¿Cómo se hace?

La prendas digitales son generadas en softwares de diseño tridimensional especializados en la creación de indumentaria, renderización de texturas, entre otros.

Estos software, en 3D y 2D, permiten realizar prototipos de prendas y ver cambios en tiempo real, se visualiza como quedará la prenda, incluso se le pueden dar características a la tela para que tenga cierto peso, cierta caída que se asemeje al material con el que se materializará la prenda.

La moda digital es conveniente ya que se pueden generar cambios en cuestión de segundos y en cualquier momento, cosa que no se lo puede hacer cuando confeccionamos una prenda física.

Vestir moda virtual en redes sociales es una idea estupenda, nos permitiría experimentar más causando menos impacto en estos medios.

