Esta rutina coreana para el cuidado de la piel dejará tu rostro suave y radiante

Cuando se trata de una rutina de cuidado de la piel lo primero que hay que considerar, además de los diversos productos a usar, es que debes tener compromiso y el tiempo necesario para llevarla a cabo. Pero todo esto valdrá la pena ya que el resultado será un rostro suave y radiante, envidiable para cualquier chica.

Charlotte Cho, experta en belleza coreana y dueña de su propia tienda online, comenta que “no se trata de tener una cierta cantidad de pasos en absoluto. Se trata de que te eduquen sobre lo que podrías incluir en tu rutina para el cuidado de la piel con el fin de tener un rostro excelente y tener los productos adecuados que hagan las cosas correctas en el orden correcto".

A propósito de esto, Cho comparte una rutina que le funciona a la perfección para mantener un rostro suave y radiante con la que te puedes familiarizar y adaptar a tus propias necesidades para que goces de sus beneficios.

Desmaquillante + limpiador

El primer paso comienza con el desmaquillante. Masajea el equivalente a media cucharadita sobre la piel seca durante 20 segundos y luego enjuágala. Después aplica tu limpiador facial a base de agua favorito, que podría venir en forma de crema (para piel seca), espuma (para piel grasa) o gel (para piel mixta). De este modo dejas tu rostro preparado para comenzar la verdadera rutina de cuidado de la piel

Exfoliante

Comenzaremos usando uno de fórmula química. Estas se basan en ácidos nutritivos para la piel que ayudan a disolver suavemente las células muertas, suavizar las protuberancias, limpiar los poros y atenuar la decoloración. Los beneficios son importantes y, por lo general, mucho menos irritantes que un exfoliante físico compuesto por grumos y toallitas húmedas.

Usa aquellos que contengan ácido salicílico para pieles grasas con tendencia al acné y ácido láctico o glicólico para pieles sensibles o secas, y aplica una de estas fórmulas solo una vez al día, idealmente por la noche.

Sueros

Según reseña la revista Cosmopolitan, los sueros tienen ingredientes activos concentrados que abordan una preocupación específica en tu piel, como opacidad, manchas oscuras, líneas finas, etc. Estos son un poco más espesos que un exfoliante pero más delgados que las cremas, así que asegúrate de aplicarlos al principio de tu rutina, antes de cualquier crema, loción o aceite.

Crema para los ojos

Una crema para los ojos puede ser demasiado espesa para aplicarla durante el día, pero por la noche es una increíble fuente de hidratación para tus pequeñas líneas de expresión. Aplícala alrededor de los ojos, incluso sobre los párpados, asegurándote de usar tu dedo para golpear suavemente la piel con muchísimo cuidado.

Hidratante

La crema hidratante es uno de los pasos no negociables en cualquier rutina de cuidado de la piel ya que tu rostro necesita esta última capa de hidratación para funcionar correctamente. No solo actúa como una barrera para bloquear todos los productos hidratantes que ha estado agregando hasta este punto, sino que también ayuda a restaurar la salud de tu piel.

La crema hidratante que elijas depende de tu tipo de piel, así que si tienes la piel seca, prueba una fórmula en crema más rica y, si tienes la piel grasa o propensa al acné, opta por una fórmula en gel. Aplícala en la mañana y en la noche, especialmente durante los meses más fríos.

Mantén tu rostro libre de impurezas

Protector solar

Este es el otro paso no negociable de tu rutina de cuidado de la piel, porque el cáncer de piel da miedo y las manchas oscuras, la hiperpigmentación y el envejecimiento prematuro tampoco son tan divertidos. Pero incluso si odias la sensación del protector solar, eso no es una excusa, porque hay tantas opciones diferentes que están garantizadas para funcionar con tu tipo de piel. Recuerda usarlo todos los días porque si no proteges tu rostro del daño solar, prácticamente está deshaciendo todos los pasos de esta rutina de cuidado de la piel que acaba de tomar. Los hidratantes son costosos. Los sueros son costosos. Usa protector solar y no los desperdicies.

Finalmente, Cho aclara que “no tienes que tomar esta rutina literalmente y seguir todos sus pasos, porque no es un modelo único para todos”, dice. "Está aquí para mostrarte las opciones y categorías que tal vez no sabías que estaban disponibles, para que pueda elegir lo que sea mejor para ti y su tipo de piel”.

