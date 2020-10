Tipos de balayage para iluminar a chicas de cabello corto

Hacerse un balayage en cabello corto pude generar un poco de temor así como cualquier decisión que implique cambiar el look de tu pelo. Esto pasa por las malas experiencias cuando las cosas no salen como lo esperabas y por las que terminas arrepintiéndote del cambio que antes deseabas. Sin embargo, existen muchos looks que puedes estudiar y conocer antes de tomar una decisión.

Una de las principales claves para evitar el arrepentimiento al pintar el pelo corto es ver muchas imágenes de inspiración y conocer las diversas opciones para así, seleccionar la que más se adapte a ti.

Una excelente opción para las mujeres con cabello corto es el balayage y existen diversas maneras de llevarlo con grandes o sutiles cambios.

Balayage sutil - Pinterest

Los tonos caramelo, grises, dorados o cenizos aportan calidez y luminosidad a la piel. Esto permite que luzcan mucho más llamativas, ya que ofrecen ese brillo que a veces necesitamos, por lo que este tipo de mechas se convierten en el marco perfecto para el rostro.

Existen muchas maneras de llevar los colores luminosos en el cabello con las técnica balayage.

Lo que debes hacer antes de hacerte un balayage en cabello corto

Cuando se aplica la técnica del balayage suele hacerse un poco de decoloración en el cabello y este procedimiento consiste en eliminar el pigmento existente en cada hebra, pero al hacer esto, el pelo también pierde su proteína natural.

El pelo puede llegar a lucir opaco, marchito y muy seco, además se puede volver débil. Por esta razón es importante que previo a someternos a un cambio de look de este tipo, sigamos algunas recomendaciones para que nuestro cabello permanezca sano.

Hidratación profunda: cuando hay una decoloración, lo que más pierde el cabello es la hidratación, de modo que es justo esto lo que hay que hacer antes de un balayage. Puedes aplicar mascarillas caseras, ampollas hidratantes o botox capilar.

Balayage en tono gris. - instagram

Corta las puntas: es indispensable que cortes las puntas antes de hacerte este procedimiento, porque cuando las puntas están abiertas el daño se extiende al resto del cabello y empeora la apariencia en pocas semanas.

No apliques tratamientos de alisado: la keratina, el brillo de seda el desliz y otros tratamiento de alisado deben ser un no rotundo antes de un balayage. Estos tratamientos cambian la estructura del pelo, por lo que al hacer una decoloración el daño será irreversible y solo te quedará cortarlo.

Estos son los tipos de balayage para cabello corto

Sutil

La intensidad del tono puede variar. Si no te gustan los cambios tan dramáticos un gris en forma de reflejos es lo ideal. Esto solo dará un poco de brillo, pero seguirá predominando tu color natural.

Desde la mitad del largo

Un gran truco para que el cambio sea notable, pero no riesgoso es que uses un tono más llamativo, pero mantengas la mayor parte de tu largo con tu color natural.

Balayage en cabello corto - Pinterest

Cerca de la raíz

Si prefieres ser más arriesgada eres de las chicas que está dispuesta a acercar el color mucho a tu raíz. Esto será notable y hermoso para iluminar.

Cabello corto - Instagram

En cabellos super cortos

Estos son ideales para darle vida a todo tu estilo, se verá radical e increíble.

