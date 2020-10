It: con Halloween acercándose triunfan en Netflix las películas de terror

Recientemente Netflix estrenó la película de terror It.

El filme, de 2017, basado en una novela de Stephen King es el segundo más visto en la plataforma de Argentina.

Estrenada en 2017 y dirigida por Andy Muschietti, la película pronostica que a medida que se va acercando Halloween, triunfa el contenido de terror.

La película, es un remake de una miniserie de 1990, que también tuvo una buena recepción de público.

El It moderno, obviamente cuenta con más recursos técnicos y una violencia más explícita.

El argumento gira en torno torno a un ser sobrenatural que tiene la capacidad de transformarse en los peores temores de su presa, lo que le permite explotar las fobias de sus víctimas.

La película está basada en el best seller de Stephen King. - Instagram

En su mayoría toma la forma humana de un payaso sádico y bromista llamado Pennywise.

Lo más escalofriante es que está basada en hechos reales, obviamente versionada bajo la imaginación de uno de los escritores de terror más famosos del mundo.

Para desarrollar a Pennywise, King estudió al asesino serial John Wayne Gacy, más conocido como Pogo el Payaso, quien conmocionó a los Estados Unidos durante los años setenta.

Por su parte, la crítica de este remake fue dividida.

Hubo quienes la calificaron como "una adaptación triunfal y aterradora", que "a pesar de todos los cambios, las alteraciones y ajustes", se parecía a la novela original, como el crítico Drew Taylor, de la revista Playlist.

Entre sus detractores se encuentra Carlos Boyero, un famoso crítico de cine español.

"El protagonismo real lo ejercen la reiteración, un guion plano, los sustos baratos y continuos y la machacona e inaguantable música[…]No me la creo ni me aterroriza. Solo me aburre", sentenció.

Aún así, It fue nominada a mejor película de ciencia-ficción/terror a los premios Critics Choice Awards.

