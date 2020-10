3 normas infaltables para cuidar tus mechas balayage y luce una melena de impacto

Las mechas balayage son tendencia desde hace bastante tiempo. Nos ha encantado tanto esta degradación de color que da luz a nuestro rostro y nos permite llevar una melena larga sin importar la edad. Pero este look amerita cuidados y te enseñamos tres normas que deben ser infaltables para lucir una melena de impacto.

La realidad es que la decoloración que implica este tipo de efecto en el cabello resulta una fuerte agresión para las hebras de nuestro pelo. Les quita pigmentación y las vuelve más susceptibles a partirse y que salga el temido frizz.

No obstante, con un cuidado especial, podemos mantener nuestras mechas balayage perfectas con luz y brillo. No olvidemos que el cabello con este look se puede tornar opaco y es precisamente eso lo que no queremos. Por eso toma nota de estos tips que te serán de gran ayuda.

1.- No te laves el pelo todos los días para cuidar tus mechas balayage

Las mechas balayage se funden con el color natural del cabello. Es un degradado muy sutil que hacen que el cambio de color en el cabello no sea tan impactante como el de las californianas.

Para mantener este efecto radiante y cuidar tanto el color de las mechas como el tinte que aplicamos uno de los consejos es no lavarlas todos los días. Si tu cabello es graso y lo lavas a diario el tinte de tus mechas se irá eliminando y su efecto durará mucho menos, pues con cada lacado el color va perdiendo su intensidad.

Te sugerimos emplear un champú seco y lavar tu cabello solo dos o tres veces por semana. Ya verás cómo harás que el efecto de tus mechas balayage duren mucho más.

2.- Aplícate una mascarilla que nutra intensamente una vez a la semana

Las mascarillas naturales para el cabello son muy efectivas. Así que te recomendamos que una vez a la semana te apliques una que nutra profundamente tus mechas balayage.

El aceite de coco es ideal para nutrir la melena. Te recomendamos que comiences enjuagando tu pelo con agua caliente. De esta manera se abrirá la cutícula. Luego unta el cabello con aceite de coco y envuélvelo con un film de plástico.

Deja que la mascarilla para tus mechas balayage actúe por 20 minutos y hasta por una hora, si cuentas con suficiente tiempo. Luego de que pase el tiempo sugerido retira el film de plástico y lava tu cabello. Probablemente debas enjuagar dos o tres veces con el champú hasta lograr retirar todo el aceite. Continúa aplicando tu acondicionador de rutina y vuelve a enjuagar.

3.- Alimenta el tono de tus mechas

Debemos tener en cuenta que una de las cosas por las que las mechas balayage son tan queridas es porque no dejan un efecto raíz. No obstante, puedes mantener el color por el que optaste sin tener que ir a la peluquería constantemente.

No compres cualquier champú. Si tus mechas son rubias usa uno morado especial que hará que no se tornen amarillas.

En el caso de que sean cobrizas busca un champú especial del mismo tono. De esta manera tu color se mantendrá más intenso. Para tonos plata y violeta te sugerimos un champú azul.

Los tonos amarillentos chillones que pueden aparecer en las mechas balayage de rubio muy claros desaparecen que la fórmula enriquecida en pantenol oo B5 que generalmente traen los champús morados. Mantén y restaura el brillo de tu pelo con estos consejos y luce una melena de impacto.

Más de este tema:

Te recomendamos en video: