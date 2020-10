Claudia Conserva saca aplausos con cambio de look

Este lunes Claudia Conserva apareció en su programa Milf totalmente renovada. La animadora sorprendió con un corte de pelo a la altura de los hombros y una melena mucho más platinada de lo que estamos acostumbradas a verla.

Por supuesto, que su cambio de look sacó aplausos entre sus seguidores, quienes elogiaron la belleza de la animadora en sus redes sociales, donde no solo compartió el resultado, sino que también el proceso.

La animadora no tuvo problemas en mostrar la transformación mientras esperaba que la coloración hiciera efecto.

Conserva subió las stories en sus redes sociales creando expectativas sobre el cambio que se haría. "¡Se viene cambio de look", escribió junto a las stories.





Pocas horas después, el rostro de TV+ compartió el resultado en su muro.

Claudia Conserva se luce con nuevo cambio de look.

Las primeras en reaccionar a la transformación fueron las panelistas del programa. "Ooooooo que minaaaaaaa me encanta!!", escribió Yazmín Vásquez. Su hermana, Fran Conserva también la piropeó: "tan boniiiitaaaaaa".

Por su parte, la ex integrante de Milf, Maly Jorquiera, también se hizo presente: "Me encanto! 👏🏻👏🏻😘😘😍😍😍", escribió.

Sus fieles seguidoras no quisieron quedar ausentes y también celebraron la renovación de la comunicadora. "Te queda muy bien el rubio😘", "Me encanto el tono", "A nooo!! Pero que guapa, te pasaste 👏", "Te ves genial 👏", fueron algunos de los comentarios.

Otros cambios

Pero no es la primera vez que la animadora sorprende con un cambio de look. En el mes de mayo, Conserva se puso extensiones de dreadlocks, tendencia a la que ya se han sumado otras famosas chilenas, como la ex Miss Chile Camila Recabarren o la modelo cubana Lisandra Silva.

"Tiempos de cambios! #newlook #dreadlocks. Tremendo trabajo y mucha paciencia", escribió en esa oportunidad en sus redes sociales.





No obstante, en esa oportunidad, la ex Miss 17 no aguantó mucho tiempo con su cabello trenzado. Según contó en su programa, la idea de intervenir su cabello se debió a que siempre quiso tenerlo así, y ahora, en cuarentena, se dio la oportunidad y la tomó.

Sin embargo, al cabo de una semana, la esposa del animador Juan Carlos Valdivia, se sacó todas las extensiones.