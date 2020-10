Bogotá Fashion Week: repensando la moda colombiana con los pies en la tierra

View this post on Instagram

Damos la bienvenida a la cuarta versión del #BOGFW2020 en su primera versión digital como plataforma comercial y de negocios, de promoción y fortalecimiento de la cadena de valor de la moda en Colombia; impulsando el talento creativo de 130 diseñadores, alineados con metas globales de responsabilidad como la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad. Los invitamos a ver la transmisión en vivo en www.bogotafashionweek.com.co