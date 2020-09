El director de El dilema de las redes sociales recomienda salirse de todos los perfiles

Desde que se estrenó documental El dilema de las redes sociales, fue un éxito a nivel mundial.

En Argentina, se pudo ver en Netflix a mediados de septiembre y hasta ahora figura en el ranking del top 10, en el puesto número 8.

Desde su estreno, el documental arrasó en Netflix. - Instagram

El dilema de las redes sociales, es un estudio sobre cómo funcionan estas y como sus algoritmos van controlando nuestras vidas.

“Si no pagas por un producto, tú eres el producto”, sugiere Tristan Harris, exdiseñador ético de Google, dando a entender el control de la inteligencia artificial en nuestras vidas.

En una reciente entrevista para la revista colombiana Semana, el director, Jeff Orlowski, aconsejó eliminar las redes sociales de nuestras vidas.

"Yo me siento mucho mejor y no las necesito. Entiendo que no todo el mundo pueda porque hay algunas persona que dependen de las redes sociales para sus trabajos", declaró.

Asimismo, Orlowski, expuso que el hecho de que "la respuesta internacional haya sido tan fuerte solo reafirma que la gente está aceptando que hay algo mal en la manera en la que la tecnología fue diseñada y la forma en la que opera".

El documental, explica la dependencia que estas generan a nivel psicológico.

Asimismo, recoge testimonios de un equipo de ingenieros y desarrolladores de Silicon Valley que hablan como las redes "se les han ido de las manos".

De hecho, el creador del botón de "Me Gusta" de Facebook, Justin Rosenstein, explica cómo esta herramienta se planteó siempre desde una perspectiva positiva.

Rosenstein, asegura que nunca pensaron en la posibilidad de que el número de likes pudiera tener cualquier tipo de consecuencia negativa a nivel psicológico.

En definitva, El dilema de las redes sociales explica nuestra adicción actual al mundo virtual y como eso se refleja en nuestra propia salud mental.

