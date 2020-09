Tatuajes con significado: los diseños ideales para recordar con amor a un ser querido que ya no está

View this post on Instagram

X consultas manden privado o WhatsApp al 2932-556475 !!!!! Tengo turnos disponibles para junio !!!!! Te recuerdo q podes pagar tus señas y presupuestos x mercado pago !!!!! @old.sailor.tattoo.mdq @claudioh_oldsailor @orivalotta_ #oldsailorpuerto #oldsailortattoo #volandoconmispropiasalas #frasestattoo #frases #tattooink #tattooedgirl #tattoogirl #ink #inked #tatuadoresmardelplata #tatuajesmdp #tatuajesmardelplata #tatuadoresargentinos #claudiohelsantotatuajes