5 consejos para verte impecable en los eventos más elegantes

Cuando Carolina Herrera dijo que la elegancia y el estilo no tenían que ver con el dinero, definitivamente acertó. Se trata de tu actitud combinada con un acertado olfato para la moda que encuentra lo que te va bien a ti, más allá de las tendencias.

Si sientes que no lo tienes y jamás vas a estar entre los estándares de finura, te equivocas. Al igual que tu cuerpo o cualquier otra destreza, es algo que requiere práctica y algunos tips para encontrar aquello que te hará destacar sobre el resto.

Las botas de combate también se llevarán en el otoño: así puedes combinarlas Crea un perfecto look equilibrado entre lo masculino y lo chic.

Accesorios para el cabello

De acuerdo con Glamour, este es un punto que marca la pauta entre un buen outfit y EL atuendo memorable, ya que se transforma en el complemento para elevar la distinción de tu vestido o prenda.

Así se trate de un tocado pequeño, una diadema o una mascada, hará ver tu peinado muy selecto. Recuerda que para la noche, no debes llevar tocados.

Un buen corte

Si lo que buscas es mantener la elegancia, más allá de colores específicos o estampados, lo que importa es un buen corte en tus prendas, conforme con el mismo medio.

Aléjate de los escotes pronunciados. Opta más por aquellos cerrados o que dejan tu espalda al descubierto en V, este es un toque sensual más apropiado.

El largo de tu falda o vestido

Si tu evento es nocturno o en el atardecer, busca diseños que sean largos. Por el contrario, si se trata de una cita diurna, es preferible que sea a la rodilla o midi.

Aclara el código de vestimenta

Si no tienes la certeza si el evento en cuestión es muy elegante o no, o el lugar, es preferible que lo preguntes para no desentonar. Si esto no es una opción, apuesta por una braga o jumpsuit, explicó la fuente.

Tiempos de pandemia

Actualmente un accesorio que no puedes dejar en casa es la mascarilla y aunque consideres que no se ve tan bien en tu look formal (nosotras también lo pensamos), es un tema de salud, así que busca uno de moda que vaya a juego con tu outfit.

Mascarilas elegantes. - Instagram

Te recomendamos en video: