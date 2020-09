Corte de capas invisibles si buscas darle volumen a tu cabello

View this post on Instagram

Há um novo corte de cabelo que vai invadir o Instagram nos próximos meses. Chama-se ghost layers "camadas fantasma"… esta técnica ajuda a fazer um update no corte dos cabelos compridos sem ter de sacrificar o comprimento, cortando as pontas estragadas de forma quase imperceptível e criando várias camadas que dão a ilusão de ter todo o cabelo do mesmo comprimento — daí a expressão "camadas fantasma". 😉