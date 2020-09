Todo lo que debes saber del popular corte bob antes de hacértelo

View this post on Instagram

😍💕 . . . . . #cabelosaudavel #cabelo #cabelosfortes #cabelosaudavel #cab #cabelo #cabeloscurtos #cabelos #cabelosdivos #cabeloliso #coraçãoferido #cortesdecabelo #corte #cortedecabelofeminino #cortechanel #cortecurto #cortebob #cabelodediva #cabeloderica #cabelodenoiva #cabelodeanjo #cabelopreto #preto #pretosnotopo #pretoazulado #instagood #instagram #inspiração