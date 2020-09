Daniela Kirberg se la juega con osado cambio de look y saca aplausos en redes

Con la llegada de la primavera son muchas las personas que deciden realizarse algún cambio de look para recibir esta nueva etapa del año renovados. Este es el caso de Daniela Kirberg, quien se la jugó con un color cobrizo para su cabello.

La exanimadora de "Mamá al 100", preguntó en sus redes sociales hace algunos días, qué look le quería mejor, si rubio o colorín.

Cortes en capas para cabello corto que le darán movimiento y volumen a tu melena Estos estilos son perfectos para las mujeres de poco cabello.

Finalmente, Kirberg apareció con tono rojizo, el cual encantó a sus seguidores

"New look! Ginger hair! You totally rock @rodrirocks ⚡️🎸", escribió junto a una foto con el estilista que le realizó la transformación.

Las reacciones en su cuenta de Instagram no tardaron en llegar. "Te pasastee quedasste mas beellaa Dani y yo justo vote por opción colorín❤", "Hermosa🙌", "Quedaste estupenda ♥️💋👏🏻", "Lindaaaa❤️ Topisimaaaa", fueron algunos de los comentarios.