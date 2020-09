El corte collar-bone, el estilo perfecto para todo tipo de cara

View this post on Instagram

Under these face masks are all the feels and giant smiles for fresh new hair✨ . . . . . #newhair #lighthousesalonsuites #westlakesalon #choppylob #beachywaves #sunkissedhair #summervibes #collarbonehaircut #goldenblonde #caramelhighlights #facemasksmiles #razorcut #freshcut