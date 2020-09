Atuendos con tenis para un look formal y cómodo que puedes llevar al trabajo

No importa cuál sea tu estilo, existen combinaciones en la moda que no pueden fallar, e incluso son tan versátiles que puedes usarlas tanto para un atuendo cómodo como formal. Tal es el caso de los outfits con tenis, que además de ser muy cómodos te permiten lucir femenina y arreglada en todo momento, si se acompañan de las prendas adecuadas. A continuación, te presentamos algunas ideas que puedes adoptar a prendas que seguramente ya tienes en tu closet para sacarles el mayor provecho.

Atuendos con tenis que puedes llevar a trabajar

Con falda plisada larga

Este otoño-invierno la falda plisada fue una de las tendencias más importantes, así que si tienes una, puedes explotarla al máximo combinándola con tus tenis favoritos y un suéter.

Look con tenis y falda larga 2020 - Pinterest

Con camisa

Para un look más elevado, combina una falda larga o midi con una camisa estructurada con las mangas dobladas y tenis. Tendrás el outfit más cómodo y sofisticado.

outfit con falda y tenis 2020 - Pinterest

Look monocromático

Puedes llevar tus tenis blancos para complementar tu atuendo monocromático (de un solo color), solo recuerda combinar prendas de diferentes texturas para conseguir in outfit de invierno súper estiloso.

Atuendos con tenis look formal - Pinterest

Con jeans

La combinación tenis y jeans es un clásico que no puede fallar, sin embargo si quieres lucir más arreglada, puedes llevar un blazer o un abrigo estampado sobre tu look, acompañarlo de tu bolsa preferida y accesorios. Este es un look ideal para un atuendo formal casual, que además puede pasar de día a noche sin esfuerzo.

Atuendos con tenis y jeans para ir a trabajar - Pinterest

Para el frío

Si quieres un look elegante y cómodo para el frío, combina una falda o vestido midi, con un abrigo a cuadros y tenis, así estarás lista para salir con tus amigas o incluso para ir a la oficina. Si no tienes un abrigo estampado, puedes sustituirlo por uno de color neutro o un blazer.

Look con tenis y vestido para el frio otoño 2020 - Pinterest

