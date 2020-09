Tres formas de llevar tu corte bob

View this post on Instagram

New me🧏🏼‍♀️ 髪の毛43cm切りました〜♪(測ったw) ドライヤーするのも限界だったので ほんとにほんとに嬉しくてるんるん🧏🏼‍♀️ 計算しつくされたカットがお上手すぎる💜 切った髪の毛はせっかくこんなに長いので 初めてのヘアドネーション🕊 なにかの役に立つといいなぁ😌 #ヘアカラー #ヘアスタイル #ヘアカット #ショートヘア #ショートボブ #ボブヘアー #ワンカラー #ロングヘア #ヘアドネーション #バッサリカット #マタニティライフ #マタニティアカウント #臨月妊婦 #美容院 #表参道美容室 #haircut #hairsalon #bobhaircut #hairdonation #pregnancylife #pregnantlife