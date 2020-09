4 peinados semi recogidos para chicas de cara redonda de moda en otoño

View this post on Instagram

Hair sweep ‘cause it’s another weekend! 🥳 Zo, maar hállo: afgelopen (tropen) week is echt voorbij gevlogen vind je ook niet? Wat zijn jouw plannen vandaag? Als het lukt, en daarmee bedoel ik als het niet te warm wordt binnen, dan ga ik een aantal kledingstukken fotograferen die ik via m’n stories live zet voor een shop my closet! Fingers crossed dat het lukt en dan komen ze vanavond online, houd m’n stories in de gaten! 🥰 #batikscrunchie #halfponytail #endlessweekendnl #scrunchie