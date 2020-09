"Sí, tengo celulitis": Daniela Castro muestra sus piernas y hace potente llamado a dejar de criticar

View this post on Instagram

Lunes 21 de septiembre y Cerro Manquehue logrado! 💪🏻🏔✔️Yujuuu! Si, tengo celulitis. Tomo mucha agua, como sano, hago deporte y ahí está, no se va!! 🤷🏼‍♀️ No voy a decirles amen su celulitis porque sería engañarme y engañarlas… en realidad no la amo y no la amaré, simplemente vivimos juntas… Si les recomiendo cuidarse, amar al resto, no juzgar, no hacer prejuicios, evitar el cahuín, tomar consciencia de lo que piensan y de lo que hacen. Ser consecuentes con lo que dicen y hacen, eso si nos hace mejores personas y eso si es amor propio. 🙏🏻