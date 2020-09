Millaray Viera responde de la mejor manera a persona que le preguntó por su piel

Millaray Viera estuvo el fin de semana patrio apoyando la campaña solidaria "¡Vamos chilenos", por lo que este lunes aprovechó su día libre para invitar a sus seguidores a realizarle diferentes preguntas a través de su cuenta de Instagram.

En ese contexto, una persona le preguntó cómo había tratado su piel, a lo que la comunicadora respondió de la mejor manera.

"¿Qué tipo de tratamiento has usado para mejorar tu piel?", le preguntó una usuaria, a lo que la animadora respondió: "El más importante, uno psicológico pa quererme tal cual soy, entre otras cosas".

Sin embargo, no es la primera vez que la comunicadora es cuestionada por el aspecto de su piel. Tiempo atrás, en una entrevista contó que a través de redes sociales también le había señalado lo mismo, producto de las marcas de acné que quedaron en su rostro por la adolescencia.

"Hace poco una chica me escribió en Instagram: ‘habla con tu equipo porque se te ven unas marcas de acné en la cara’. Yo tengo marcas de acné, no tengo ningún problema, pero mi sensación fue ¿por qué me tengo que sentir más fea por eso?", relató en esa oportunidad.