"Se veía muy raro": Carmen Gloria Bresky revela su mala experiencia con el bótox

Invitada al programa de conversación "Francamente" de Francisca García-Huidobro, Carmen Gloria Bresky habló sobre su mala experiencia usando la toxina botulínica, conocida como bótox, en su rostro.

Consultada por la animadora sobre si se había "pinchado la cara", Bresky reveló que sí, pero que el resultado no fue de su agrado. "En Chile, creen que soy la única hu… que se pincha. Todo el bótox y el ácido hialurónica que hay en Santiago me lo he puesto yo. Ya hemos visto que no es así", señaló Fran.

Luli empatiza con situación de Raquel Argandoña: "El dolor de madre es único" La modelo vivió una situación similar en el año 2019

"El bótox se lo pone mucha gente súper joven, incluso. Y muchas mujeres y muchos hombres se ponen bótox", agregó Bresky.

La actriz consideró que ese tratamiento estético no la ayudó en su rol de actriz. "Yo me puse bótox una vez. Ahora no estoy con bótox. Esto fue hace tiempo y sabís que no me gustó tanto porque yo estaba grabando algo y, en verdad, me quitaba movilidad en mis cejas. Tenía que hacer unas escenas que lloraba…Se veía muy raro", explicó.

"Mi vanidad de actriz es mayor que mi vanidad de verme bien", añadió.

Sin embargo, la exparticipante de "Bailando por un sueño" ha optado por una opción más natural para el embellecimiento facial. "Lo que me hice hace poco es células madres…Que te sacan un poco de sangre y te lo mezclan como…Hacen una cosa loca. Yo soy pésima para explicarte esto", indicó sobre el tratamiento con el cual lleva una sesión.

García-Huidobro coplementó que "es como que centrifugan (tu sangre). Se llama Plasma Rico en Plaquetas".

Se trata de un tratamiento en el que extraen sangre de la persona, la centrifugan y sacan de ella el concentrado plaquetario, el cual se aplica en el rostro mediante varios pinchazos.

"En el fondo, me interesa obviamente que la piel se vea bonita, etcétera. Si en algún momento me quiero volver a poner bótox, me lo pondré", agregó la actriz.

Fiel a su estilo la animadora remató con una broma acerca del uso excesivo del botox por parte de los políticos. "Ahora no te pongas porque no hay. Lo agotaron todo los políticos. Está agotado en Chile. No queremos nombrar a nadie para que no se ofendan. No hay bótox ni ácido hialurónico en el mercado", cerró.