Así puedes combinar la misma chaqueta de mezclilla para variar tu estilo en el otoño

View this post on Instagram

9th September, 2020 @jlo With @arod in NYC She glammed all in denim by wearing below items: @levis Heritage Trucker Denim Jacket (128.00$) @shopredone x @levis Denim Bustier (out of stock) @dior Oblique Bracelet Set (not available) @crystal_rags Rose Gold Crystal Face Mask in Black (20.00$) @coach Tabby 20 Tope Handle Bag (not pictured-both the dupe and the one she carried are not available) @tomford Denim Padlock Sandals (not available) . . . . . . #jenniferlopez #jlo #j #queen #hollywood #fashion #jlofashion #jenniferlopezstyle #stylejlo #style #levi #coat #redone #bustier #tomford #sandals #coach #bag #dior #bracelet #shakira #selenagomez #priyankachopra #ladygaga #inna #elizabethgutierrez #dualipa