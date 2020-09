Corte shaggy, para darle volumen y movimiento a tu melena

View this post on Instagram

🥛𝑇ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑚 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑝☝🏻 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ℎℎℎ 𝑦𝑒𝑎𝑎ℎℎℎ.⚡️ 🗡Cut by @kat_chase_ 💧Styled with @amika <the wizard + brooklyn bombshell>