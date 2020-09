Las mechas vainilla son perfectas para restarte años

View this post on Instagram

Mechas vainilla! Es el tiempo perfecto para lucir un espectacular cabello de verano! Animate! Citas y contacto al DM . Vanilla highlights! Its now perfect time to get a gorgeous summer hair!! Dare yourself!Appointments and contact at DM! . #highlights #vanillahighlights #mechasespaña #higligthsbcn #mechasbcn #mechasvainilla #instahigligths #instablonde #rubiosqueenamoran #rubiosbcn #teamdorianbuerti #peluquerobcn #peluqueriaespaña #peluqueriabcn #hairdresser #stylistbcn #hairdresserbcn #hairdresserespaña #instastylist #stylish #like4like #followme #follow4follow #tagsforlikes #tagsforfollow #instabeauty #instagreat #picoftheday #like4me espacio: @juancarlosperezestilista