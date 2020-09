Belén Soto sorprende con potente mensaje de amor propio con video en ropa interior

View this post on Instagram

Siempre va a existir alguien que se sienta ofendido, que tenga una opinión o que solo critique Lo que importa es el valor que le damos a esa ofensa Hace un tiempo que descubrí este pensamiento y les juro que me ha cambiado un poco mi percepción de las redes sociales y de la vida Es casi imposible en estos tiempos tener una opinión y que nadie se sienta personalmente ofendido por esto, por el simple hecho de tener una opinión Es casi imposible en estos tiempos mostrar un poco más y que la gente no comente Subir una foto y no ser atacada A mi me pasa constantemente Subo una foto de mi abdomen con un mensaje acerca de normalizar tu cuerpo y sentirte feliz con tu piel Y sale el mensaje privado contándome que ella tiene un cuerpo tonificado y se siente ofendida que yo muestre algo así, es poco saludable y la estoy excluyendo al mostrar mi cuerpo (les juro que es real, quede así 🙃) O todo lo contrario, me dicen que mi cuerpo es muy común entonces dejo fuera a alguna gente al subir fotos de él Al expresarme Al mostrarme tal cual soy Hablo de que no hay que ser extremista con la dieta, comer carbohidratos no es malo Y sale el comentario diciendo que nada que ver, que la dieta keto es increíble y que se siente ofendida de mi falta de información, “infórmate, échale sal al agua y elimina hasta las frutas” . Y pase mucho tiempo angustiándome cada vez que veía ese tipo de comentarios y mensajes Hasta que mi cerebro hizo click Siempre habrá alguien que se siente ofendido Es como un deporte mundial a estas alturas La clave está en el valor que le damos a esa ofensa Me tengo que sentir mal porque a alguien le ofende mi opinión? No Me tengo que sentir mal porque a alguien le ofende mi cuerpo? NO Jamás sientas que eres menos Tienes derecho a mostrarte Como quieras mostrarte Tienes derecho a vivir Como quieras vivir Tienes derecho a sentirte cómoda con tu cuerpo Y gritarlo a los cuatro vientos Les juro Que somos más que un cuerpo Más que una opinión Más que una crítica Más que una foto Somos MUCHO más • Toda la info de mis asesorías nutricionales la pueden encontrar en el link que está en mi perfil 💜 aprender a comer y lograr tus objetivos de la manera más entretenida