5 looks que puedes llevar utilizando el mismo minivestido negro

View this post on Instagram

“When you are sanitizing and wiping everything down, be sure to wipe hatred out of your heart. It’s a virus too.” 🖤 * * * #mondaymoto #mondayvibes #instaquote #streetwalker #fashionmodel #nycmodel #modeling #highheels #lbd #littleblackdress #quoteoftheday #nyc #modeling #nycstyle #instastyle #bodycon #ilovenewyork #soho #photography #cotygirl #model #fashion #streetstyle #citylife #legs #lookoftheday #nycmodel #fashionmodel #legsfordays