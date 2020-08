Corte pixie largo es una opción perfecta para todo tipo de rostro

View this post on Instagram

Este corte inspirado en los años 70 puede ayudar a aquellas mujeres que quieran disimular su cabello fino y/o con poco de volumen. Perfecto para quien no desea un cabello muy corto, pero sí un cambio de look fresco y con mucho estilo. #Cortesdeverano #pixielargo #haircut #haircolor #hairstyles #macavifranciscodequevedo #peluquerosdemoda #santander #citaprevia942363522 #FelizMartes