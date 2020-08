El rubio para morenas que dominará en el otoño y es perfecto para afinar el rostro

El otoño está cada vez más cerca, y ya sabemos cuál será el tono que dominará la temporada y que les va de maravilla a las morenas.

Se trata del rubio caramelo, un tono que está tomando fuerza y es perfecto para las chicas morenas pues resalta su tono de piel y suaviza las facciones, haciéndolas lucir hermosas y rejuvenecidas.

Además, ilumina el cabello, simulando el efecto quemado o tostado, que genera el sol cuando le da a la melena, luciendo hermosa.

Lo mejor es que si lo deseas más claro, o un tono que no sea uniforme, puedes llevarlo con unas mechas balayage suaves, o californianas, para darle más brillo al rostro, y logrando un efecto muy sexy.

Cómo lograr el tono rubio caramelo

Lo primero que debes hacer si tienes el cabello oscuro es decolorarlo, sin aclarar más de dos tonos, y luego aplica el tono rubio caramelo y listo.

Cuidados que debes tener con tu melena

No debes teñirlo cada vez que te salgan raíces, tranquila que no lucirás mal, parecerá un balayage y te verás hermosa, y así dejarás respirar tu melena y no la dañarás; lo recomendable es teñir de 4 a 6 meses como mínimo.

Debes evitar lavar tu melena muy seguido, lo mejor es hacerlo máximo dos veces a la semana, y es recomendable aplicar una mascarilla nutritiva media hora antes de lavarlo.

