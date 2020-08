Woodlights, las mechas para darle luz a tu cabello

View this post on Instagram

Técnica de mechas woodlights una mecha relajada que recuerda al efecto veteado de la madera, aclarando la melena de manera sutil pero evidente combinando técnicas y coloraciones para conseguir una coloración sin efecto degradado y enfocada a iluminar la melena. . . . #cristinapeluqueros #livingproofhair #Nyce #Nycecosmetics #Nyceespaña ##productosdepeluqueria #coloroil #tratamientosdepeluqueria #cabellosteñidos #shampooparaprofesionales #mascarillasparaprofesionales #tratamientosconqueratina #cuidadodetucabello #bobhaircut #bob #bobhairstyles #melenasbob #melenasaludable #livingproof #cristinapeluqueros #peluqueriastorrelodones #pulpriot #mechaswoodlights