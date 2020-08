Maquillaje para mujeres de cara redonda, perfecto para estilizar el rostro y definir los pómulos

View this post on Instagram

‎ شو رايكن باللوك، عجبكن؟ اعملوا منشن لحدا بيلبقلو هاللوك ❤️ Simple eyes, brown lippie kinda day. Tag someone who should try this! Details: Eyelash extentions @lashdubai Brow lamination @glamjambeautybar @farsalicare liquid glass serum @lancomeofficial teint idole ultra wear @maybelline instant anti-age concealer @hudabeautyshop tantour ‘tan’ @nipandfab liquid blush @hudabeauty easy bake translucent powder ‘sugar cookie’ @maybelline tattoo liner brown @narsissist blush palette @benefitcosmetics hoola bronzer & brow pencil @wetnwildbeauty highlighter @maccosmeticsmiddleeast x @loujainglam lipstick Song 🎵: Mar1- Lv U From A Distance on #soundcloud #nataliesallaum #ناتالي_سلوم