¿Quieres modernizar tu tono rubio? El "coral blonde" es la opción en tendencia

Wella Passionista @harriakerberg has done it again with this beautiful peachy #coralblonde 🍑 ⁣ That shine is incredible! ✨ ⁣ ⁣ FORMULA⁣ #IlluminaColor (1:1:1) 9/43 + 8/05 + #OpalEssence Copper Peach with 1,9% (1:1)⁣ #ColorFreshCreate Uber Gold, a drop of Infinity Orange + Tomorrow Clear to finish off the colour!⁣