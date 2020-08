Ideas para darle estilo fashion a tu tapabocas

View this post on Instagram

El mundo se nos detuvo, nunca nos imaginamos que nuestra sonrisa sería vista a través de nuestros ojos o nuestras palabras “estoy sonriendo” y eso me inspira, nos adaptamos y poco a poco lo vamos logrando. Por eso decidimos darle color a nuestra sonrisa 💐 – Tenemos 6 diseños de mascarillas y puedes comprar el kit, se ve divino ✨ – Ve a nuestro link de la bio y da clic en catálogo faith para conocer los kits! Tenemos stock limitado ⏰ – Esta increíble producción no hubiera sido posible con este team girl power! 💎: @stardust_joyas 📸: @lorelavin 🧜🏼‍♀️: @andreagcarrascal Gracias gracias ❤️ – . . . #mascarillas #mascarillasfashion #textiledesign #gerberapattern #surfacedesign #hairaccessories #bundles #scrunchies