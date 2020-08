Tres cortes de cabello ideales para mujeres con rostro triangular

View this post on Instagram

Corte a nuestra clienta Juli y le sienta ideal con ese pelazo 😍😍🥰 A lucir en las vacaciones 🥰 #cortebob #coteportu #cortedepeloportu #boblong #boblargo #midi #cortemidi #corteisaff #portugaletepeluqueria #peluqueriaportugalete #peluqueriassanturtzi #peluqueriasanturce