Arroz alisador para el cabello, aprende cómo hacerlo

Cada vez es más frecuente se sustituyen los productos químico por alternativas naturales que tienen el mismo efecto y causan más daños. Este es el caso de la plancha de pelo. Resulta una agresión a tu melena y poco a poco te va ocasionando deshidratación y ruptura del la melena. Te enseñamos cómo preparar un arroz alisador del cabello para que ya no tengas decirle adiós al calor de las planchas.

De una forma “no agresiva” este tratamiento alisador del cabello ayudará a tu fibra capilar. Esto debido a los nutrientes que contiene el arroz. Puedes acompañarlo con unas gotas de aceite esencial de linaza o de argán. Te generarán una hidratación profunda que, además de liso, lo dejará sorprendentemente brillante.

El arroz es un excelente alisador natural para el cabello. - Agencias

Modo de preparación del arroz alisador para el cabello

Realizar el alisador para el cabello basado en arroz es muy sencillo. Nuestro objetivo será preparar una pasta cremosa. Para ello colocaremos a fuego lento media taza de arroz por los de agua en una olla.

Antes de hacerlo es necesario que tritures los granitos en un recipiente hasta que los conviertas en harina, de manera que formen la fuego la menor cantidad de grumos posible.

Remueve constantemente el arroz con el agua hasta que notes que logró espesor y la apariencia de una mascarilla. Posteriormente, retira del fuego y deja reposar hasta que se encuentre en temperatura ambiente.

Aplicación

Luego de que esté lista la mascarilla de arroz alisador para el cabello aplícalo en el pelo desde la raíz hasta las puntas, asegúrate de haberlo cubierto completamente con eficacia.

Deja la mascarilla actuar por dos minutos y luego retira con agua fría. No uses secador. Espera a que se seque tan solo con el viento.

Te aseguramos que los resultados te sorprenderán. Ya no tendrás que recurrir a la agresiva plancha y podrás ahorrarte varias visitas al salón ¿Qué estás esperando?

