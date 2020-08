Tres cortes de cabello perfecto para rostros tipo diamante

View this post on Instagram

Repost @corteiocabelo . .. … #pixie #cortepixie #cortepixiemoderno #cabelocurto #cabelocurtos #cabeloscurtos #cabelocurtobr #cabelocurtosbr #cabeloscurtosbr #cabelocurtoluxo #cabeloscurtosluxo #curtinhos #curtinhosdopoder #curtinhodopoder #curtinhobrasil #cortecurtofeminino #cortecurtomoderno #cortedecabelofeminino #cortedecabelos