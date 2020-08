Tres cortes de pelo perfecto si tienes poco cabello

No todas las mujeres cuentan con una abundante cabellera. Existimos algunas que tenemos poco cabello.Este puede ser un problema a la hora de decidir que look usar. A veces no encontramos muchas opciones.

Entérate de las novedades en cortes y tintes antes que nadie, sé parte de nuestra comunidad en el Messenger de Facebook.

Además de la genética, también es posible ser que acabes de pasar por una enfermedad que ha desmejorado la fortaleza de tu cuero cabelludo. El estrés igualmente pudo haber hecho estragos con tu pelo. Sin embargo, tu problema llegó hasta aquí. Porque te traemos los cortes perfectos para hacerte si tienes poco cabello.

1.- Corte de cabello Pixie

Este es un corte perfecto. Parece que nunca pasa de moda. Además, las pasarelas indican que será tendencia en lo que queda de 2020 y en 2021. Así que puedes decidirte por esta opción que es bastante corto y para mujeres bien arriesgadas y que desean lucir bien.

Este es un corte que llegó a la moda para quedarse y beneficia mucho a las mujeres con poco pelo ¡Atrévete! - Agencias

2.- Melena XS

Puedes pedirle a tu peluquero que te haga un look bastante perfecto corto llamado “Melena XS”. Realmente es un look my chic. Eso sí, te recomendamos mantenerlo con aplicándote sérum u otro producto específico para ello antes de peinarte.

3.- Bob

El corte bob es otro de los look que no pasan de moda. Es ideal para las mujeres con poco cabello. La mayoría llega a la barbilla y hay uno particular llamado “Mini mini” que puede incluso alcanzar el nivel de la boca. Tu escaso cabello no será motivo para que no luzcas sofisticada y a la altura de las tendencias.

Si te fijas en las fotografías y en la descripción de los cortes podrás notar que tener poco pelo no es motivo para no estar en la onda de la moda. Mucho menos para lucir desaliñada. Con estas opciones estarás siempre chic y a las modelos no tendrás nada que envidiarles.

Lee también: Bob largo para cara redonda: los estilos que adelgazarán tu rostro

Te recomendamos en video: