Mascarillas de sandía para devolverle el brillo a tu piel

El verano sigue activo y tu cutis lo sabe. Piel bronceada, cara grasosa y resequedad son algunas desventajas de esta temporada, haciendo que tu piel pierda su brillo natural. Pero no es nada que estas mascarillas de sandía, reseñadas en el portal The Indian Express, no puedan solucionar.

Mascarilla de sandía y miel

La sandía sabe deliciosa, su jugo aún más. Pero en lugar de beberlo, úsalo con miel para borrar tu bronceado.

Para esto, necesitarás dos cucharadas de jugo de sandía frío, y dos cucharadas de miel.

Mézclalos para hacer una pasta consistente y aplícala en tu cara, y cualquier parte de tu cuerpo que esté bronceada. Déjala por 15 minutos y luego enjuágala con agua. Hazlo regularmente para deshacerte del bronceado y darle brillo a tu piel.

Mascarilla de sandía y yogurt

Mezcla un poco de jugo de sandía con yogurt para mejorar el brillo y la textura de la piel, especialmente si estás buscando una mascarilla antienvejecimiento.

Para esto, necesitarás una cucharada de yogurt y un poco de jugo de sandía.

Mezcla ambos ingredientes en un tazón y aplica la mascarilla en tu cara. También sirve para las manos y el cuello, ya que estas áreas tienden a arrugarse con la edad. Déjala durante 20 minutos y luego enjuaga con agua fría.

Mascarilla de sandía y limón

Esto es especialmente beneficioso para aquellos que tienen una piel seca, puesto que le devolverá su brillo natural.

Necesitarás una cucharadita de jugo de limón y la mitad de una cucharadita de miel. Mézclalos con un poco de jugo de sandía y aplícala en tu cara y el cuello. Deja la mascarilla durante 15 minutos y luego enjuaga con agua.

