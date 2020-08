Tiembla Kylie Jenner: Raquel Argandoña muestra su tremenda maleta de maquillaje

View this post on Instagram

Gracias por habernos acompañado en esta apuesta ❤️ soñamos con este hermoso proyecto, pero nadie pudo haber previsto esta tragedia. Cuídense y, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar ❤️ . Pic: @voixlabs Look: @vestidosunique Makeup: @raulflores HairStyle: @nssabedra Styling: @vic_eduardo34 Aros: @jardinemergente