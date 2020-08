5 fáciles peinados que te ayudarán a disfrazar las raíces crecidas

Uno de los problemas que presentamos las mujeres cuando nos teñimos el cabello y que cuando comienza a crecer empiezan a notarse las raíces. En estos tiempos de confinamiento el problema se ha hecho mucho mayor porque se nos hace difícil acudir al salón de belleza a hacernos nuestros retoques. Pero no tienes de qué preocuparte, te enseñamos 5 fáciles peinados que te ayudarán a disfrazar las raíces y a lucir chic a la vez.

El cabello es un elemento indispensable en la belleza de toda mujer. Necesitamos invertir en él, pero ahora que no podemos hacerlo monetariamente, es hora de dejar de volar la imaginación para disfrazar las raíces crecidas. Toma nota de estos sencillos peinados.

Recogido y con volumen

Uno de los mejores peinados que puedes es una media cola, pero recogiendo el cabello hacia arriba. Así el volumen de tu pelo esponjado ocultará las raíces caídas.

Recoger el cabello hacía arriba que quede un poco esponjado ocultará tus raíces crecidas. - Agencias

Trenzas

Una tendencia que está muy de moda son las trenzas desde el cuero cabelludo. Si quieres disfrazar tus raíces caídas este resulta un excelente plan. No parecerá que estás usando una estrategia, sino que has decidido cambiar de look.

Las trenzas están de moda y son ideales para disimular que no te has teñido el cabello. - Agencias

Emplea una diadema

La moda que surgió hace siglos en la época de las mujeres griegas, ha regresado y tú tienes que aprovecharla. Con una diadema puesta puedes ocultar muy bien tus raíces crecidas. Además, lucirás un accesorio que está en tendencia y parecerá que has dado con el peinado adecuado.

La diadema ha vuelto a ser tendencia y tienes que aprovecharla ahora que no te hado tiempo de ir a la peluquería. - Agencias

Suelto y con volumen

Llevar tu cabello con raíces y suelto puede es posible si lo luces con mucho volumen. Te recomendamos hacerte unas trenzas la noche anterior y soltártelas en la mañana para lograr el efecto. De esta manera el color oscuro o blanco que tiene tu base natural se verá ocultado por la voluptuosidad del cabello.

Llevar el cabello suelto, pero con mucho volumen hará que no se noten las raíces. - Agencias

