Los consejos que debes seguir para lucir bella y a la moda al usar gorras

📷 ~ @wendyswan // ES: Este look no es del todo algo que yo me pondría pero me llamó la atención en cuanto lo vi. Me encanta el toque que le da la gorra y por supuesto, el blazer es precioso. ¿Qué os parece este look? ¿Vosotras os lo pondríais? 🤗 // EN: This outfit is not something that I would totally wear but for some reason it caught my eye. I love the vibe that gives the cap and of course the blazer is gorgeous. What do you think? Would you wear this outfit? 🤗