Consejos para decolorar tu cabello en casa

En algunos países los salones de belleza aún siguen cerrados, por lo que tenemos que hacer nuestros tratamientos de belleza en casa, incluso aquellos tan complicados como decolorar el cabello.

Muchas personas han optado por los tratamientos caseros. Y si bien pueden salir victoriosos en procesos simples como tintes y mascarillas capilares, es hora de complicarse un poco más y considerar la realidad de decolorar tu cabello en casa.

Te dejamos algunos consejos, reseñados el portal Your Tango, para que el proceso de decoloración sea más exitoso.

Evalúa tu cabello

Antes de aplicar decolorante, determina si tu cabello es lo suficientemente saludable para el proceso. "Echa un vistazo a los extremos del cabello y la apariencia general. Si carece de brillo o tiene cierto daño, decolorarlo puede no ser la mejor opción", advierte la estilista Jane Harris.

Comienza de a poco

Cuando vayas a decolorar, comienza lento y de a poco. Patricia Williams, una colorista, explica que "si nunca has decolorado tu cabello en casa, la mejor manera de comenzar es con trazos simples".

Haz una prueba piloto

"Si tu cabello ha pasado de color en color, haz una prueba con un mechón para verificar los resultados y la integridad del cabello", aconseja Williams.

Ten paciencia

Prepárate para que esto sea un proceso largo, dependiendo del resultado que desees. "Si tienes cabello negro y deseas un tono platino, no podrás obtenerlo con una sesión de decoloración", dice la colorista Priscila Valles.

"Puedes blanquear el cabello negro pero no puedes, o, déjame reformular, no deberías ir de negro a platino en un día porque puede causar daños", agregó la experta.

Comienza con tus raíces.

Es mejor decolorar tus raíces en lugar de toda la cabeza porque es cabello virgen que no se han tratado químicamente. "Si nunca te has decolorado o tratado químicamente tu cabello, tienes una mejor oportunidad de no dañar tu cabello", revela Valles.

