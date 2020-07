El Pabellón del Conocimiento de Colombiamoda 2020 lleva dos días en su versión digital y se hubiera esperado una mayor apertura hacia investigadores colombianos que han planteado las identidades actuales de la moda nacional y de la región a través de sus trabajos académicos para configurar, por primera vez en el evento, otros relatos de nuestra industria que se han dado en espacios como la UPB, entre otras instituciones educativas a nivel nacional e internacional. Colombiamoda 2020: más espacio a los académicos en el Pabellón del Conocimiento

Esto habría sido más significativo y contundente a la hora de presentar narrativas de moda latinoamericanas que hablan de las respuestas de nuestra moda hacia la coyuntura social, política y cultural y que no fue lo que reflejó la presentación de Karla Martínez de Salas, directora de Vogue México y Latinoamérica, cuya charla prometía hablar de la conexión con el consumidor, pero solo dio un resumen ejecutivo de sus portadas “inclusivas”, que por demás, en su país de origen, han sido objeto de justas críticas de apropiación, paternalismo y exotización hacia las etnias indígenas mexicanas, así como de cuestionamientos hacia un contenido que aún está alejado del sentir de consumidores de moda cada vez más informados y que cuestionan las prácticas de la industria de las que la revista era un estandarte y a cuyas inquietudes resuelven de manera desactualizada y solo enfocadas en sectores que aún no representan diversidad.

Hubiera sido trascendental que una de las publicaciones que es referencia en la industria de la moda global hubiera respondido, tal y como lo hacen sus pares a nivel mundial- y más aún Vogue USA en tiempos del Black Lives Matter y Teen Vogue, de una manera más comprometida y honesta- cómo podría abordar desde territorios más cercanos las realidades concernientes a la región y cómo podría desde sus prácticas empresariales reflejar lo que muestra en las portadas, así como acercarse realmente a un público que ve la aspiracionalidad hegemónica como cosa del pasado.

Ahora bien, hubo conferencias que sí han sido bastante pertinentes para el público general y especialistas en la industria. Sebastián Grey, colombiano y ganador de Project Runway, dio insights de la industria en la nueva normalidad y del papel del creador en medio de la misma. Por otro lado, las conversaciones a cargo de Fashion Snoops y Lafayette mostraron los escenarios de consumo hasta 2022 con desarrollo de producto a través de macrotendencias y, en terrenos de vestuario y cultura, hubo conferencia didáctica y muy completa de vestuario islámico a cargo de Sebastián Álvarez, Coordinador de la Escuela de Gobernanza del Institut Des Etudes Sahariennes en Marruecos.

La calidad de estas conferencias puede ser un gran motivante para no solo tener una mejor curaduría de invitados – más aún cuando en tiempos de pandemia pueden conectarse desde otra parte del mundo y pueden hablar de la industria internacional y, en Latinoamérica, de los desarrollos en la región, entre otras variables-.

También es importante ahondar en la mejora de temáticas que sean mucho más relevantes para generar conocimiento en la industria y que hablen, por ejemplo, desde el lifestyle con expertos que puedan dar insights sobre comportamientos del presente o que hablen del impacto cultural de la sociedad en la industria sin necesidad de recurrir a la pseudociencia. A su vez, ítems como la inclusión o la humanización de las marcas han sido ya desarrollados desde hace años no solo por las agencias de coolhunting, sino también por especialistas en otros campos y en el mismo espacio de la feria, por lo que es necesario ver, a través de los fenómenos actuales, cómo han revirado estos predicamentos.

Lo que viene

Aún falta: en tres días más se podrá ver la experticia de personajes relevantes en la industria global como Anne Marie Commandeur, directora del Stijlinstituut Amsterdam, y Justin Huang, de la Federación de Textiles de Taiwán, hablarán de su propia visión del futuro y la transformación de sus sectores. Asimismo, en la parte local, creadores coherentes y comprometidos como Jorge Duque, así como maestros en el área de diseño de la UPB, entre otros mostrarán desde su experiencia cómo constituir en tiempos críticos el rol del creador.

Igualmente, Salvador Barrena y Santiago Naranjo darán conferencias que atañen al rol de la moda en lo digital y su adaptación en tiempos de pandemia. De esta manera, Colombiamoda 2020 quiere mostrar el estado del arte actual de la industria en todas sus facetas y de esta manera, conectar al consumidor, a los actores de la industria y al público deseoso de aprender de la misma, abordando así la diversidad de temas que ahora son temas de primer orden en la moda local y mundial. Pero,se espera que para ediciones venideras, un espacio considerable para la parte académica- que tiene ya exponentes reconocidos en el país y a nivel Latam- para que pueda ser incluida para seguir problematizando desde otros ángulos las inquietudes que surgen a través del ejercicio del vestido como industria y expresión social.

2 preguntas a…

Sebastián Grey, ganador de Project Runway y conferencista del Pabellón del Conocimiento.

El diseñador habló en Colombiamoda de los negocios de moda en la coyuntura y esto le contó a Publimetro al respecto.

¿Cómo ves el mercado de moda actualmente y cómo ha funcionado tu marca?

Las compañías y mercados tratan e irse por piezas más sostenibles y atemporales, por prendas que duren mucho más tiempo. Por mi parte, hago diseño para ocasiones especiales, así que aterricé en la idea de crear prendas que no pertenezcan a ninguna temporada para ofrecer al consumidor algo que pueda usar en cualquier momento de su vida y del día. Ahora bien, al activarse el comercio online debemos mejorar las plataformas para mejorar las experiencias de compra.

El lujo ahora vende experiencias que se queden con los consumidores, porque si no lo hacemos, no vamos a lograr cautivar al consumidor de la manera que lo podemos hacer cuando van a nuestras tiendas y con un contacto personal. Por este motivo, estoy en proceso de remodelar la página y tener más contacto con los clientes. Es decir: la gente que puede adquirir lujo no va por el producto. Se acerca para vivir una experiencia y ya hay marcas que con aplicaciones y realidad virtual lo están haciendo, desde tomar medidas hasta probar labiales, por ejemplo.

Eso está muy lejos de verse todavía en Colombia, por ejemplo.

Lo que tenemos que hacer en Colombia es darle confianza al cliente, tener contacto directo con quienes se acerquen a la plataforma y darles seguridad y la confianza de que sus productos llegarán de manera adecuada. Yo, por ejemplo, me comunico más con mis clientes por el Covid.

Ahora, en el país, el problema es mejorar la infraestructura, las plataformas de seguridad y dar más garantías para satisfacer al cliente.