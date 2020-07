"No estaba muerta, andaba de parranda": Camila Recabarren sorprende con look a lo Kylie Jenner

View this post on Instagram

Soft and pastel, just like a pretty flower 💕 This beautiful #PinkHair look was created by Wella Master Colour Expert @amy.fallensainthair ✨ Doesn't it look just like the cherry blossom emoji?! 🌸 #AskForWella #MakeChange #WorldEmojiDay . . . FORMULA: Pre tone: #ColorTouch 10/6 +1.9% Pink toner: Color Touch Relights 10g /06 + 10g of /00 + 2.5g + /56 + 1.9%